Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

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Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

Tarayan Veri Tabanları / Indexed in Databases

Science Citation Index Expanded (SCI-E), Engineering Index, EBSCO, SCOPUS, TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT)

Elektronik / Online ISSN: 1304 - 4915

Basılı / Printed ISSN: 1300 - 1884

 

Dergi Ölçümleri / Journal Metrics: 

Impact Factor*: 0.174

5-Year Impact Factor*: 0.187

* ISI Web of Science, 2015

 

Duyurular

 

30. YIL MESAJI

  

1986 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz 2016 yılı itibariyle 30 yılını doldurmuş bulunmaktadır. 

30. ylında Dergimiz ülkemizin Mühendislik ve Mimarlık alanında faaliyet gösteren en prestijli dergisi konumuna getirilmiştir. 

Dergimizin bu konuma getirilmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunarım.

 

Oğuzhan YILMAZ

Editör

  
Yayın tarihi: 2016-11-08
 

YENİ YAZIM ESASLARI

  
Dergimiz 2016 3. sayısı itibariyle yeni yazım esaslarına göre ve yeni dizgi formatına göre makaleleri yayımlayacaktır. Bu nedenle, dergimize makale başvurusunda bulunacak yazarların dergimiz yeni YAZIM ESASLARINI dikkate alarak makalelerini hazırlamaları ve sunmaları önemle rica olunur.  
Yayın tarihi: 2016-06-29
 

WEB OF SCIENCE verilerine göre EN ÇOK ATIF ALAN MAKALELER/ MOST CITED ARTICLES

  
1) THE EFFECTS OF ADVANCE FUEL INJECTION ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS OF A DIESEL ENGINE FUELLED WITH BIODIESEL
By: Aktas, Abdurrazzak; Sekmen, Yakup
JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY   Volume: 23  Issue:   Pages: 199-206   Published: MAR 2008
By: Ozsezen, Ahmet Necati; Canakci, Mustafa
JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY   Volume: 23  Issue:   Pages: 395-404   Published: JUN 2008
 
By: Sefa, Ibrahim; Altin, Necmi
JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY   Volume: 24  Issue:   Pages: 409-424   Published: SEP 2009
 
  
Yayın tarihi: 2016-04-15
 

2015 YILI SAYILARINDA EN ÇOK GÖRÜNTÜLÜNEN MAKALELER/ MOST SEEN ARTICLES

  
SIRA NO MAKALE İSMİYAZAR
1YASAK ARAMA ALGORİTMASINA DAYALI PÜRÜZSÜZLEŞTİRME YAKLAŞIMI İÇEREN KARIŞIK-MODELLİ MONTAJ HATTI DENGELEMEBetül YAĞMAHAN, Erdal EMEL
2FLOR İYONLARI İLAVE EDİLMİŞ NANO-KALSİYUM FOSFATLARIN MİKROYAPISININ ARAŞTIRILMASIAydin TAHMASEBİFAR, Serap GÜNGÖR, Zafer EVİS
3KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA KAPSAMA ALANININ ÇOK AMAÇLI EVRİMSEL ALGORİTMALAR İLE ARTIRILMASIFeyza YILDIRIM OKAY, Suat ÖZDEMİR
  
Yayın tarihi: 2015-11-04
 

2015 YILI SAYILARINDA EN ÇOK İNDİRİLEN MAKALELER / MOST DOWNLOADED ARTICLES

  
SIRA NO MAKALE İSMİYAZAR
1YASAK ARAMA ALGORİTMASINA DAYALI PÜRÜZSÜZLEŞTİRME YAKLAŞIMI İÇEREN KARIŞIK-MODELLİ MONTAJ HATTI DENGELEMEBetül YAĞMAHAN, Erdal EMEL
2PRATİKTE KULLANILAN BAZI KAYAN KİPLİ KONTROL TEKNİKLERİNİN TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİMehmet Buğrahan KALAYCI, İlhami YİĞİT
3NANOKİL VE KABARAN ALEV GECİKTİRİCİ İLAVESİNİN RİJİT POLİÜRETAN KÖPÜK MALZEMELERİN ISIL BOZUNMA VE YANMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİBilal AYDOĞAN, Nazım USTA
  
Yayın tarihi: 2015-11-04
 
Diğer duyurular

Cilt 31, Sayı 4 (2016)

İçindekiler

Makaleler

DİZEL YAKITI, BİYODİZEL YAKITI VE KARIŞIMLARININ İÇTEN YANMALI MOTORLARA ETKİLERİNİN TEORİK İNCELENMESİ PDF
İsmet SEZER
TABAKALI KOMPOZİT BİR KİRİŞ VE LEVHADA HASAR TESPİTİNİN MODEL TABANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME TEKNİKLERİYLE BELİRLENMESİ PDF
Mahmut Pekedis, Hasan Yıldız
GİRDAP VANESİNDEN GEÇEN AKIŞIN PIV YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ PDF
Selin Kahraman, Bertan Kaynaroğlu, Onur Tunçer
KEDİ SÜRÜSÜ OPTİMİZASYON ALGORİTMASIYLA DOĞRU VE ANLAŞILABİLİR NÜMERİK SINIFLANDIRMA KURALLARININ OTOMATİK KEŞFİ PDF
Sinem Akyol, Bilal Alataş
BUHAR SIKIŞTIRMALI BİR SOĞUTMA SİSTEMİNDE R22 YERİNE N20 VE R444B SOĞUTUCU AKIŞKANLARINI KULLANMANIN TERMODİNAMİK PERFORMANSA ETKİSİ PDF
Vedat Oruç, Atilla Gencer Devecioğlu
BİLYALI TİP SANTRİFÜJ KAVRAMANIN MATEMATİKSEL VE DENEYSEL İNCELENMESİ PDF
İsmail Türkbay
BETA TİPİ RHOMBİC HAREKET MEKANİZMALI BİR STİRLİNG MOTORUNUN TASARIMI VE PERFORMANS TESTLERİ PDF
Fatih Aksoy, Halit Karabulut, Can Çınar, Hamit Solmaz, Yaşar Önder Özgören, Muhammed Arslan
LOJİSTİK FİRMA WEB SİTELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Sezin Güleryüz
İKİ PARALEL ENJEKSİYON MAKİNASININ KREYN KISITI ALTINDA ÇİZELGELENMESİ PDF
Gülçin Bektur, Tuğba Saraç
Hava Sahası Sektör Tasarımı İçin Model Önerisi PDF
Şaban Temizkan, Aydın Sipahioğlu
SAYISAL HARİTALAMA TEKNİKLERİ VE FOURIER DÖNÜŞÜMÜ KULLANILARAK DNA DİZİLİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI PDF
Bihter Daş, İbrahim Türkoğlu
Türkiye’de Toz Emisyon Alanlarının Belirlenmesi PDF
Kahraman OĞUZ, Muhammet Ali PEKİN
AKI BARİYERLİ TLA TİPİ SENKRON RELÜKTANS MOTOR TASARIMI VE OPTİMİZASYONU PDF
Metin ERSÖZ, Yusuf Öner, Okan BİNGÖL
İKİLİ İMGELER İÇİN MAYIN TARLASI OYUNU TABANLI YENİ BİR VERİ GİZLEME ALGORİTMASI PDF
Engin AVCI, Türker TUNCER, Derya AVCI
SES YALITIMINDA SES AZALTIM İNDİSİ (R) MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ PDF
Ceyhun Aksoylu, Engin Mendi, Arda Söylev
Saccharomyces cerevisiae İLE REMAZOL SARI (RR) BOYASININ KESİKLİ SİSTEMDE BİYOSORPSİYONU PDF
Fatma ERDEM, Ayşe TOSUN, Mübeccel ERGUN
LED’İN ISIL EMPEDANSINI ÖLÇMEDE YENİ BİR YÖNTEM PDF
Erdem ÖZÜTÜRK
ELEKTROKOAGÜLASYON REAKTÖRÜNDE BULANIK KONTROL METODU İLE PH, İLETKENLİK VE SICAKLIĞIN EŞ ZAMANLI KONTROLÜ PDF
Yavuz Demirci, Lütfiye Canan Pekel, Ayla Altınten, Mustafa Alpbaz
DİNAMİK GERİLİM İYİLEŞTİRİCİLERDE GERİLİM PROBLEMLERİNİN TESPİTİ İÇİN YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ PDF
Mustafa İnci, Kamil Çağatay Bayındır, Mehmet Tümay
KOBİ’lere sağlanan desteklerin performans etkinlik sıralarının Promethee ve Oreste yöntemleri ile belirlenmesi PDF
Mehmet Akif YERLİKAYA, Feyzan ARIKAN
Katı Kümeleme ve Yeni Bir Geçiş Fonksiyonuyla Uzman Karışımlarında Sınıflandırma PDF
Faruk BULUT, Mehmet Fatih AMASYALI
FETHİYE YERLEŞİM ALANINDAKİ ZEMİNLERİN SPT VE KAYMA DALGA HIZI VERİLERİYLE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Adem IŞIK, Nail Ünsal, Ayhan Gürbüz, Evren Şişman
ÇİFT BUHARLAŞTIRICILI VE EJEKTÖRLÜ BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ PDF
Şaban ÜNAL, Mehmet Tahir ERDİNÇ, ÇAĞRI KUTLU
ADANA VE ÇEVRE İLLERDE GÖZLENEN YILLIK MAKSİMUM YAĞIŞLARIN BÖLGESEL FREKANS ANALİZİ PDF
Neslihan Seçkin, Emre Topçu
ÜÇ AYRIK ÖLÇÜME DAYALI PARABOL ALGORİTMASI İLE TERMOELEKTRİK MODÜLÜN IMAX, VMAX VE EMAX PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ PDF
SERKAN DİŞLİTAŞ, RAŞİT AHISKA
YÜKSEK GERİLİMLİ DOĞRU AKIM İLETİM SİSTEMLERİ İÇİN AKTİF DOĞRU AKIM FİLTRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYONU PDF
Murat AKDEMİR, Selçuk YILDIRIM, Naci GENÇ
Doküman dili tanıma için yeni bir öznitelik çıkarım yaklaşımı: İkili Desenler PDF
Yılmaz KAYA, Ömer Faruk Ertuğrul
NOKTASAL TAŞKIN FREKANS ANALİZİ: GÖKSU NEHRİ VE KAYRAKTEPE BARAJI VAKA ANALİZİ PDF
Nermin Şarlak, Şahnaz Tiğrek
METAMALZEME TABANLI GENİŞ BANT IŞIMA EMİCİ YAPILAR KULLANILARAK RADAR KESİT ALANININ AZALTILMASI PDF
Kadir Özden, Ahmet Özer, Okan Mert Yücedağ, Hasan Koçer
YAĞMUR BAHÇELERİNİN NİCEL DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ PDF
Mert Ekşi, Melek Yılmaz, Öykü Özden


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