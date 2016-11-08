Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Tarayan Veri Tabanları / Indexed in Databases
Science Citation Index Expanded (SCI-E), Engineering Index, EBSCO, SCOPUS, TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT)
Elektronik / Online ISSN: 1304 - 4915
Basılı / Printed ISSN: 1300 - 1884
Dergi Ölçümleri / Journal Metrics:
Impact Factor*: 0.174
5-Year Impact Factor*: 0.187
* ISI Web of Science, 2015
Duyurular
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30. YIL MESAJI
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1986 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz 2016 yılı itibariyle 30 yılını doldurmuş bulunmaktadır.
30. ylında Dergimiz ülkemizin Mühendislik ve Mimarlık alanında faaliyet gösteren en prestijli dergisi konumuna getirilmiştir.
Dergimizin bu konuma getirilmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunarım.
Oğuzhan YILMAZ
Editör
|Yayın tarihi: 2016-11-08
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YENİ YAZIM ESASLARI
|Dergimiz 2016 3. sayısı itibariyle yeni yazım esaslarına göre ve yeni dizgi formatına göre makaleleri yayımlayacaktır. Bu nedenle, dergimize makale başvurusunda bulunacak yazarların dergimiz yeni YAZIM ESASLARINI dikkate alarak makalelerini hazırlamaları ve sunmaları önemle rica olunur.
|Yayın tarihi: 2016-06-29
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WEB OF SCIENCE verilerine göre EN ÇOK ATIF ALAN MAKALELER/ MOST CITED ARTICLES
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1) THE EFFECTS OF ADVANCE FUEL INJECTION ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS OF A DIESEL ENGINE FUELLED WITH BIODIESEL
By: Aktas, Abdurrazzak; Sekmen, Yakup
JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY Volume: 23 Issue: 1 Pages: 199-206 Published: MAR 2008
By: Ozsezen, Ahmet Necati; Canakci, Mustafa
JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY Volume: 23 Issue: 2 Pages: 395-404 Published: JUN 2008
By: Sefa, Ibrahim; Altin, Necmi
JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY Volume: 24 Issue: 3 Pages: 409-424 Published: SEP 2009
|Yayın tarihi: 2016-04-15
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2015 YILI SAYILARINDA EN ÇOK GÖRÜNTÜLÜNEN MAKALELER/ MOST SEEN ARTICLES
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|Yayın tarihi: 2015-11-04
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2015 YILI SAYILARINDA EN ÇOK İNDİRİLEN MAKALELER / MOST DOWNLOADED ARTICLES
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|Yayın tarihi: 2015-11-04
|Diğer duyurular
Cilt 31, Sayı 4 (2016)
İçindekiler
Makaleler
|DİZEL YAKITI, BİYODİZEL YAKITI VE KARIŞIMLARININ İÇTEN YANMALI MOTORLARA ETKİLERİNİN TEORİK İNCELENMESİ
|İsmet SEZER
|TABAKALI KOMPOZİT BİR KİRİŞ VE LEVHADA HASAR TESPİTİNİN MODEL TABANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME TEKNİKLERİYLE BELİRLENMESİ
|Mahmut Pekedis, Hasan Yıldız
|GİRDAP VANESİNDEN GEÇEN AKIŞIN PIV YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
|Selin Kahraman, Bertan Kaynaroğlu, Onur Tunçer
|KEDİ SÜRÜSÜ OPTİMİZASYON ALGORİTMASIYLA DOĞRU VE ANLAŞILABİLİR NÜMERİK SINIFLANDIRMA KURALLARININ OTOMATİK KEŞFİ
|Sinem Akyol, Bilal Alataş
|BUHAR SIKIŞTIRMALI BİR SOĞUTMA SİSTEMİNDE R22 YERİNE N20 VE R444B SOĞUTUCU AKIŞKANLARINI KULLANMANIN TERMODİNAMİK PERFORMANSA ETKİSİ
|Vedat Oruç, Atilla Gencer Devecioğlu
|BİLYALI TİP SANTRİFÜJ KAVRAMANIN MATEMATİKSEL VE DENEYSEL İNCELENMESİ
|İsmail Türkbay
|BETA TİPİ RHOMBİC HAREKET MEKANİZMALI BİR STİRLİNG MOTORUNUN TASARIMI VE PERFORMANS TESTLERİ
|Fatih Aksoy, Halit Karabulut, Can Çınar, Hamit Solmaz, Yaşar Önder Özgören, Muhammed Arslan
|LOJİSTİK FİRMA WEB SİTELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ DEĞERLENDİRİLMESİ
|Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Sezin Güleryüz
|İKİ PARALEL ENJEKSİYON MAKİNASININ KREYN KISITI ALTINDA ÇİZELGELENMESİ
|Gülçin Bektur, Tuğba Saraç
|Hava Sahası Sektör Tasarımı İçin Model Önerisi
|Şaban Temizkan, Aydın Sipahioğlu
|SAYISAL HARİTALAMA TEKNİKLERİ VE FOURIER DÖNÜŞÜMÜ KULLANILARAK DNA DİZİLİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
|Bihter Daş, İbrahim Türkoğlu
|Türkiye’de Toz Emisyon Alanlarının Belirlenmesi
|Kahraman OĞUZ, Muhammet Ali PEKİN
|AKI BARİYERLİ TLA TİPİ SENKRON RELÜKTANS MOTOR TASARIMI VE OPTİMİZASYONU
|Metin ERSÖZ, Yusuf Öner, Okan BİNGÖL
|İKİLİ İMGELER İÇİN MAYIN TARLASI OYUNU TABANLI YENİ BİR VERİ GİZLEME ALGORİTMASI
|Engin AVCI, Türker TUNCER, Derya AVCI
|SES YALITIMINDA SES AZALTIM İNDİSİ (R) MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
|Ceyhun Aksoylu, Engin Mendi, Arda Söylev
|Saccharomyces cerevisiae İLE REMAZOL SARI (RR) BOYASININ KESİKLİ SİSTEMDE BİYOSORPSİYONU
|Fatma ERDEM, Ayşe TOSUN, Mübeccel ERGUN
|LED’İN ISIL EMPEDANSINI ÖLÇMEDE YENİ BİR YÖNTEM
|Erdem ÖZÜTÜRK
|ELEKTROKOAGÜLASYON REAKTÖRÜNDE BULANIK KONTROL METODU İLE PH, İLETKENLİK VE SICAKLIĞIN EŞ ZAMANLI KONTROLÜ
|Yavuz Demirci, Lütfiye Canan Pekel, Ayla Altınten, Mustafa Alpbaz
|DİNAMİK GERİLİM İYİLEŞTİRİCİLERDE GERİLİM PROBLEMLERİNİN TESPİTİ İÇİN YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
|Mustafa İnci, Kamil Çağatay Bayındır, Mehmet Tümay
|KOBİ’lere sağlanan desteklerin performans etkinlik sıralarının Promethee ve Oreste yöntemleri ile belirlenmesi
|Mehmet Akif YERLİKAYA, Feyzan ARIKAN
|Katı Kümeleme ve Yeni Bir Geçiş Fonksiyonuyla Uzman Karışımlarında Sınıflandırma
|Faruk BULUT, Mehmet Fatih AMASYALI
|FETHİYE YERLEŞİM ALANINDAKİ ZEMİNLERİN SPT VE KAYMA DALGA HIZI VERİLERİYLE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
|Adem IŞIK, Nail Ünsal, Ayhan Gürbüz, Evren Şişman
|ÇİFT BUHARLAŞTIRICILI VE EJEKTÖRLÜ BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
|Şaban ÜNAL, Mehmet Tahir ERDİNÇ, ÇAĞRI KUTLU
|ADANA VE ÇEVRE İLLERDE GÖZLENEN YILLIK MAKSİMUM YAĞIŞLARIN BÖLGESEL FREKANS ANALİZİ
|Neslihan Seçkin, Emre Topçu
|ÜÇ AYRIK ÖLÇÜME DAYALI PARABOL ALGORİTMASI İLE TERMOELEKTRİK MODÜLÜN IMAX, VMAX VE EMAX PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
|SERKAN DİŞLİTAŞ, RAŞİT AHISKA
|YÜKSEK GERİLİMLİ DOĞRU AKIM İLETİM SİSTEMLERİ İÇİN AKTİF DOĞRU AKIM FİLTRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYONU
|Murat AKDEMİR, Selçuk YILDIRIM, Naci GENÇ
|Doküman dili tanıma için yeni bir öznitelik çıkarım yaklaşımı: İkili Desenler
|Yılmaz KAYA, Ömer Faruk Ertuğrul
|NOKTASAL TAŞKIN FREKANS ANALİZİ: GÖKSU NEHRİ VE KAYRAKTEPE BARAJI VAKA ANALİZİ
|Nermin Şarlak, Şahnaz Tiğrek
|METAMALZEME TABANLI GENİŞ BANT IŞIMA EMİCİ YAPILAR KULLANILARAK RADAR KESİT ALANININ AZALTILMASI
|Kadir Özden, Ahmet Özer, Okan Mert Yücedağ, Hasan Koçer
|YAĞMUR BAHÇELERİNİN NİCEL DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
|Mert Ekşi, Melek Yılmaz, Öykü Özden
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