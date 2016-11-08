30. YIL MESAJI

1986 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz 2016 yılı itibariyle 30 yılını doldurmuş bulunmaktadır. 30. ylında Dergimiz ülkemizin Mühendislik ve Mimarlık alanında faaliyet gösteren en prestijli dergisi konumuna getirilmiştir. Dergimizin bu konuma getirilmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunarım. Oğuzhan YILMAZ Editör

Yayın tarihi: 2016-11-08

YENİ YAZIM ESASLARI

Dergimiz 2016 3. sayısı itibariyle yeni yazım esaslarına göre ve yeni dizgi formatına göre makaleleri yayımlayacaktır. Bu nedenle, dergimize makale başvurusunda bulunacak yazarların dergimiz yeni YAZIM ESASLARINI dikkate alarak makalelerini hazırlamaları ve sunmaları önemle rica olunur.

Yayın tarihi: 2016-06-29

WEB OF SCIENCE verilerine göre EN ÇOK ATIF ALAN MAKALELER/ MOST CITED ARTICLES

Yayın tarihi: 2016-04-15

2015 YILI SAYILARINDA EN ÇOK GÖRÜNTÜLÜNEN MAKALELER/ MOST SEEN ARTICLES

Yayın tarihi: 2015-11-04

2015 YILI SAYILARINDA EN ÇOK İNDİRİLEN MAKALELER / MOST DOWNLOADED ARTICLES